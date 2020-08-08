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يوفنتوس يضع مدربين لخلافة ساري

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة يوفنتوس الإيطالي وضعت خطة من أجل التعاقد مع مدرب جديد خلفا للحالي، ماوريسيو ساري، هذا الصيف.

وبات من الصعب، استمرار ماوريسيو ساري، على مقعد المدير الفني، عقب خروج السيدة العجوز، من منافسات .

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" وصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن إدارة يوفنتوس تواصلت مع ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام السابق، لمعرفة إذا كان مستعدًا للتحدي أم لا.

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وأشارت إلى أن بوكيتينو حر الآن بدون فريق، كما أنه اشتهر بحلمه لتدريب يوفنتوس، لأن عائلته في الأرجنتين لها جذور في منطقة تورينو.

وأوضحت أن الإيطالي سيموني إنزاغي أيضًا ضمن حسابات يوفنتوس، لكن من الصعب أن يرحل عن لاتسيو عقب التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

وذكرت أن زين الدين زيدان، كان الخيار الأول في وقت سابق لدى أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، لكن الآن من الصعب أن يرحل مجددًا عن قيادة .

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