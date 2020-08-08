برشلونة يتحرك لضم مدافع مانشستر سيتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة الإسباني تحرك بشكل رسمي من أجل التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، إريك غارسيا.
وكان مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، قد أعلن أن غارسيا رفض تجديد عقده مع النادي الإنجليزي، ويرغب في الانتقال إلى فريق آخر.
ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن برشلونة يخطط لاختبار المفاوضات مع مانشستر سيتي بشأن غارسيا، عن طريق تقديم عرض أول بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني.
وأشارت أن إدارة مانشستر سيتي تريد الحصول على 20 مليون إسترليني مقدمًا، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين إسترليني للتخلي عن غارسيا.
وأوضحت أن برشلونة لا ينوي تقديم هذه الأموال لحسم الصفقة، ويأمل أن يوافق النادي الإنجليزي على سعر أقل لرحيل غارسيا.
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