غرق شاب (27 عامًا) قرب نهاريا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب مصرعه غرقًا، اليوم، السبت، في شاطئ قرب نهاريا.
وكان الشاب، وهو من سكان كرمئيل، دخل إلى البحر للسباحة بفرقة أصدقائه، قبل أن يبلغوا عنه أن آثاره فقدت.
ولاحقًا سحب الشاب من البحر بمساعدة الموجودين، ولم ينجح الأطباء في إنقاذ حياته.
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