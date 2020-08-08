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شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة نواب حزب "الكتائب" من مجلس النواب اللبناني والان مع التفاصيل
السبت 8 أغسطس 2020
أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل استقالة نواب الحزب في مجلس النواب، وجاء الإعلان خلال تشييع جثمان العام للحزب نزار نجاريان الذي قضى في انفجار بيروت الثلاثاء الماضي، ووصف الاستقالة بأنها "ستنزع ورقة التين عن المنظومة (السياسية)".
وأضاف الجميل: "لا فخامة الرئيس، هذه ليست فرصة إنما كارثة وستكون نهاية لبنان وولادة لبنان جديد على أنقاض لبنان القديم الذي أنتم تمثلونه، لا غدا ليس كما اليوم، وما بعد 4 أغسطس غير ما بعده وهذا هو الحد الفاصل بين لبنان القديم ولبنان الجديد".
وتابع القول: "إننا سننتقل إلى المواطنة لأننا لن نقبل إلا أن يكون ما حصل نقطة فاصلة بتاريخ لبنان ليتمكن الشعب من بناء وطن حضاري مستقل بلد الكفاءة، سنتخلص من منطق الكذب والترقيع وسنناضل من أجل البلد الذي أردت، لا يميز لبناني عن آخر، ولن نقبل بأن يفرّق بيننا أحد فكلنا شعب واحد سينتفض وسيغيّر الواقع وهذا ما سنعمل من أجله".
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