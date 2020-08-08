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شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء عدن خالٍ من نترات الأمونيوم والان مع التفاصيل
السبت 8 أغسطس 2020
نفت السلطات في ميناء عدن جنوب اليمن ما تردد عن وجود حاويات محملة بـ نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي تسببت في حريق مرفأ بيروت المدمر.
وأكد بيان لإدارة الإعلام في الميناء نفي السلطات وجود أي شحنة تحتوي على نترات أمونيوم، عادّةً ما نشر بهذا الشأن تحريف وتزييف للحقائق.
وقال البيان :”إنه وحسب الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لإجراءات عمل ميناء عدن في كل مرافقة وقطاعاته فإنه يحظر قبول مناولة وخزن أي شحنات تصنف بحسب التصنيف العالمي للمواد الكيمائية تصنيف رقم واحد وهي المواد المتفجرة والتصنيف رقم اثنين والتي تحتوي على المواد المشتعلة، وكذلك التصنيف رقم سبعة للمواد المشعة”.
وأكدت إدارة الإعلام في ميناء عدن أن أرصفة محطة الحاويات تحتوي على مادة اليوريا العضوية والتي تستخدم كأسمدة زراعية وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة ولا تحظر عملية نقلها أو خزنها.
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