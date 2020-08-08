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ميناء عدن خالٍ من نترات الأمونيوم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء عدن خالٍ من نترات الأمونيوم والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020

نفت السلطات في ميناء عدن جنوب اليمن ما تردد عن وجود حاويات محملة بـ نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي تسببت في حريق مرفأ بيروت المدمر.

 

وأكد بيان لإدارة الإعلام في الميناء نفي السلطات وجود أي شحنة تحتوي على نترات أمونيوم، عادّةً ما نشر بهذا الشأن تحريف وتزييف للحقائق.

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وقال البيان :”إنه وحسب الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لإجراءات عمل ميناء عدن في كل مرافقة وقطاعاته فإنه يحظر قبول مناولة وخزن أي شحنات تصنف بحسب التصنيف العالمي للمواد الكيمائية تصنيف رقم واحد وهي المواد المتفجرة والتصنيف رقم اثنين والتي تحتوي على المواد المشتعلة، وكذلك التصنيف رقم سبعة للمواد المشعة.

 

وأكدت إدارة الإعلام في ميناء عدن أن أرصفة محطة الحاويات تحتوي على مادة اليوريا العضوية والتي تستخدم كأسمدة زراعية وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة ولا تحظر عملية نقلها أو خزنها.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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