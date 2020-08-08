شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة سفير هولندا متأثرة بإصابتها في انفجار «مرفأ بيروت» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكدت وزارة الخارجية الهولندية، وفاة زوجة السفير الهولندي في لبنان، اليوم السبت، متأثرة بإصابات خطيرة لحقت بها بسبب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن زوجة السفير أصيبت في الانفجار لدى وقوفها بجوار زوجها في غرفة المعيشة في منزلهما في بيروت.

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وتسبب الانفجار الذي وقع الثلاثاء الماضي في إلحاق أضرار جسيمة بالسفارة الهولندية، وإصابة 4 أشخاص آخرين على صلة بالسفارة.

ووفقا لمصادر ذات صلة فإن هيدفيغ فالتمانز-موليير، البالغة من العمر 55 عاما، تعمل في مكتب وزارة الخارجية الهولندي، مع زوجها السفير، يان فالتمانز.

من جهتها، قالت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، إن 60 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي.