شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انفجار يهز قاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 1:35 مساءً, 8 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض وقع انفجار قوي هز قاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية مقديشو قرب ملعب رياضي اليوم، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة 14 شخص.

وأوضح الرائد في الجيش الصومالي عبد الله محمد، في تصريح لوكالة “رويترز” أن التفجير كان بسيارة ملغومة في الأغلب، ومازلنا نعمل على نقل الضحايا.

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