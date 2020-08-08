شكرا لقرائتكم خبر عن 1122 إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الألمانية، اليوم، 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إضافة إلى 12 حالة وفاة. وأوضح معهد "روبرت كوخ" المختص في رصد الوباء في ألمانيا، أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 9195 حالة وفاة، والإصابات إلى 215336 إصابة.

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