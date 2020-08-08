شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبورج: غياب نظم السلامة على مدارج مطارات الهند والان نبدء بالتفاصيل

تجاهلت السلطات الهندية توصيتين على الأقل في العقد الماضي لتركيب نظام سلامة على ما تسمى بـ"مدارج قمم التلال"، التي انزلقت على واحد منها طائرة تابعة لشركة "إير إنديا إكسبرس" أمس الجمعة، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل كانوا على متنها، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبورج" للأنباء اليوم السبت.

وكان تقرير لتحقيق بشأن تحطم طائرة أخرى في عام 2010، تابعة لشركة "إير إنديا اكسبرس" قد أوصى بأنه يتعين تركيب نظم تحكم أرضية، مماثلة لأنظمة موجودة في قواعد تابعة لسلاح الجو، في المطارات الموجودة في قمم التلال لإيقاف انزلاق أي طائرة.

وكتب عضو في المجلس الاستشاري لسلامة الطيران المدني بهيئة تنظيم الطيران في خطاب إلى مسؤولين حكوميين كبار في عام 2011، حصلت وكالة "بلومبورج" للأنباء على نسخة منه أن المدرج في مدينة كوزيكود، التي شهدت وقوع الحادث لم يكن مزودا بآلية سلامة كافية، لاسيما في ظروف هطول الأمطار وهبوب رياح.