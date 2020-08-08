شكرا لقرائتكم خبر عن مصر .. حريق ضخم يلتهم عددا من السيارات بالطريق الدائري والان نبدء بالتفاصيل
اندلع حريق ضخم بعدد من السيارات على الطريق الدائري بالعاصمة المصرية القاهرة، من بينها سيارة خاصة بنقل المواد البترولية، بعد وقوع اصطدام بينهما، وأدى إلى تفحم عدة سيارات وإصابة أشخاص.
وأشارت وسائل إعلامية إلى أن "الحريق اشتعل إثر حادث تصادم أدى إلى انفجار سيارتين" وتم إغلاق الطريق الرئيسي، وتحويل الحركة المرورية على الطريق الداعم.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر .. حريق ضخم يلتهم عددا من السيارات بالطريق الدائري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.