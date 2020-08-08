شكرا لقرائتكم خبر عن مصر .. حريق ضخم يلتهم عددا من السيارات بالطريق الدائري والان نبدء بالتفاصيل

اندلع حريق ضخم بعدد من السيارات على الطريق الدائري بالعاصمة المصرية القاهرة، من بينها سيارة خاصة بنقل المواد البترولية، بعد وقوع اصطدام بينهما، وأدى إلى تفحم عدة سيارات وإصابة أشخاص.

وأشارت وسائل إعلامية إلى أن "الحريق اشتعل إثر حادث تصادم أدى إلى انفجار سيارتين" وتم إغلاق الطريق الرئيسي، وتحويل الحركة المرورية على الطريق الداعم.