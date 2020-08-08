شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات .. 239 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الإمارات 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جنسيات مختلفة، ليصل مجموع الإصابات إلى 62,300 حالة. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجّل أي حالة وفاة، ليستقر عدد الوفيات عند 356 حالة، مشيرة إلى شفاء 230 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 56,245 حالة.

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