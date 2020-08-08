تعزيز القوات الأمريكية ببولندا على مائد بومبيو في وارسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المكتب الرئاسي البولندي،السبت، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعتزم خلال زيارته توقيع اتفاقية لإرسال ألف جندي أمريكي إضافي، على الأقل، إلى وارسو.



ويبدأ بومبيو جولة في وسط أوروبا، الثلاثاء المقبل، بزيارة براغ، ثم يتوجه إلى سلوفينيا والنمسا، ثم إلى وارسو في 15 أغسطس/آب الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية "بي إيه بي" عن مدير مكتب الرئاسة البولندية، كرزيستوف شتشيرسكي، قوله إن بومبيو سيوقع الاتفاق ممثلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار شتشيرسكي إلى أن الاتفاق يأتي استجابة لرغبة رئيسي الدولتين، اللذين وقعا العام الماضي في واشنطن إعلانا مماثلا بشأن زيادة القوات الأمريكية في بولندا.

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وينص اتفاق التعاون العسكري أيضا على نقل جزء من المقر الرئيسي للفيلق الخامس التابع للجيش الأمريكي من مدينة فورت نوكس بولاية كنتاكي الأمريكية إلى بولندا.

ومن المقرر أن يتولى كل 200 عنصر من الفيلق نقطة مراقبة في البلاد بالتناوب، ومن المفترض أن يباشروا بشكل أساسي التعاون مع الشركاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بالإضافة إلى الإشراف على القوات الأمريكية المتناوبة في أوروبا.

ويتمركز حاليا أكثر من 4500 جندي أمريكي في بولندا، لكن لا توجد قاعدة عسكرية دائمة، ولطالما أرادت حكومة حزب القانون والعدالة المحافظ في بولندا أن ترسل الولايات المتحدة المزيد من قواتها إلى بلادهم.

وتعتزم الولايات المتحدة سحب حوالي 12 ألف جندي من أصل 36 ألف جندي أمريكي من ألمانيا، وسيعود أكثر من نصفهم إلى الولايات المتحدة، في حين سيُجرى نقل 5600 منهم إلى أوروبا.