رئيس المجلس الأوروبي في موقع انفجار بيروت دعما للبنانيين

زار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، السبت، العاصمة اللبنانية في زيارة تفقدية لموقع انفجار مرفأ بيروت.

وتمثل الزيارة التفقدية لـ"ميشال" رسالة تضامن أوروبية مع الشعب اللبناني، إضافة إلى عقد لقاءات مع المسؤولين، بعد الانفجار المدمر الذي هز مرفأ بيروت.

واستبق رئيس المجلس الأوروبي زيارته لبيروت بتغريدة عبر تويتر: "في حالة صدمة وحزن، نقف إلى جانب كل الذين تضرروا من الانفجار وسنقدم المساعدات".

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وتشمل قائمة لقاءات المسؤول البلجيكي كلا من الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء حسان دياب.

والخميس أعلن الاتحاد الأوروبي صرف 33 مليون يورو لتمويل أول مساعدة عاجلة للبنان وإرسال موارد مادية منها سفينة مستشفى إيطالية لتقديم المساعدة لطواقم الإغاثة في بيروت.

وشهد لبنان يوم الثلاثاء انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت.

انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.