الأمن العراقي يعتقل 6 دواعش وسط البلاد

داهمت قوات الأمن العراقية، السبت، أوكارا وكهوفا تحت الأرض تابعة لتنظيم "داعش" واعتقلت 6 إرهابيين وصادرت معدات للتنظيم الإرهابي وسط البلاد.

وقال الإعلام الأمني، في بيان، إن قيادة العمليات المشتركة اعتمدت تكتيكا جديدا في ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، موضحا أنها نفذت عملية نوعية مخططا لها بناء على معلومات استخبارية.

ولفت إلى أنه تم تأكيد هذه المعلومات من خلال طلعات جوية استطلاعية مستمرة نفذها طيران القوة الجوية وطيران التحالف، مشيرا إلى أنه تم القضاء على مجموعة من الأوكار والكهوف ومصادرة معدات تابعة للتنظيم.

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وفي إطار الإجراءات الأمنية أيضا، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية إلقاء القبض على 6 إرهابيين في محافظة صلاح الدين وسط البلاد شمال بغداد.

وقال إعلام الوكالة، في بيان، إن "فريق عمل الاستخبارات في وزارة الداخلية بمحافظة صلاح الدين تمكن بعد ورود معلومات عن وجود عدد من الإرهابيين هربوا من محافظة كركوك إلى صلاح الدين، بعد تضييق الخناق عليهم من قبل القوات الأمنية، من إلقاء القبض على 6 إرهابيين بمناطق متفرقة من المحافظة".

وأضاف أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة داعش بالفترات الماضية، ليتم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".

وتنفذ الأجهزة الأمنية عمليات في مناطق متفرقة من العراق، تسفر عن تدمير وضبط وتدمير أوكار تابعة لـ"داعش"، وإلقاء القبض قادة وعناصر في التنظيم، فضلا عن مطلوبين بقضايا مختلفة.