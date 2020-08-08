أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 8 أغسطس 2020

انخفضت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، بالتزامن مع هبوط المعدن الثمين عالميا بعد صعوده إلى أعلى مستوى له في 10 سنوات، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار (24) بنحو 3 ريالات في مستهل التعاملات.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار (24) في السوق السعودية ليصل إلى 245.49 ريال نحو 65.46 دولار مقابل 248.19 ريال، في ختام تعاملات أمس الجمعة.

أما سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في الأسواق السعودية والشرق الأوسط فسجل هبوطا أيضا ليصل إلى 214.81 ريال نحو 57.28 دولار مقابل 217.16 ريال أمس.

وعن سعر جرام الذهب عيار (18) الأكثر شعبية فسجل 184.12 ريال نحو 49.10 دولار مقابل 186.14 ريال في ختام تعاملات الجمعة.

الذهب منخفض التكلفة

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار (14) في سوق المعادن النفيسة بالمملكة العربية السعودية، 143.20 ريال بنحو (38.19 دولار)، وعن عيار (12) فسجل 122.74 ريال (32.73دولار).

سعر الأوقية والكيلو

كما سجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في تعاملات يوم السبت المبكرة بالسوق السعودية 7 آلاف و635 ريالا بنحو (2036 دولارا)، فيما سجل سعر كيلو الذهب نحو 245 ألفا و486 ريالا بنحو (65.460 ألف دولار)

أسعار الذهب عالميا

عالميا، خسر الذهب أكثر من 2% بنهاية تعاملات أمس الجمعة، موقفا سلسلة مكاسب غير مسبوقة، وذلك بعد تقرير مقبول عن الوظائف في الولايات المتحدة دعم الدولار، لكن تدهور أوضاع الجائحة أبقى الأسعار على مسار تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في نحو 10 سنوات.

وبعد أن سجل السعر الفوري للذهب مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2072.50 دولار للأوقية (الأونصة)، كان بحلول الساعة 1846 بتوقيت جرينتش منخفضا 1.4% إلى 2033.89 دولار. وزاد 3% منذ بداية الأسبوع فيما ستصبح مكاسبه الأسبوعية التاسعة على التوالي.

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وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة بانخفاض 2% لتسجل 2028 دولارا للأوقية.

انتعش الدولار من قاع عامين بعد بيانات أظهرت أن الوظائف الأمريكية غير الزراعية زادت 1.763 مليون في يوليو/تموز الماضي مقابل زيادة قياسية عند 4.971 مليون في يونيو/حزيران وبسبب تجدد التوتر الأمريكي الصيني.

ومما زاد الضغط على الذهب، تعثر حزمة مساعدات أمريكية جديدة مرتبطة بفيروس كورونا.

سبب الهبوط



وقال إدوارد ماير المحلل لدى إي.دي آند إف مان كابيتال ماركتس "بمجرد اتفاقهم على التحفيز، سيكون ذلك سلبيا بالنسبة للدولار. الاقتصاد العالمي لا يزال في تذبذب شديد، ونتيجة لذلك سنجد مزيدا من المال السهل، لذا فإن كل ذلك سلبي بالنسبة للذهب".

لكنه أضاف أن الذهب ما زال بإمكانه إنهاء العام عند ما بين 2200 و2300 دولار.

ربح المعدن النفيس 34% هذا العام في ظل تصاعد حالات الإصابة بكوفيد-19، وهو ما أضر بالاقتصادات العالمية ودفع إلى إجراءات تحفيز غير مسبوقة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 3% إلى 28.07 دولار للأوقية، وذلك بعد أن بلغت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ فبراير/شباط 2013 عند 29.84 دولار. ومنذ بداية الأسبوع، زادت 15.5%.

وتراجع البلاتين 4.1% إلى 957.36 دولار، في حين نزل البلاديوم 2.9% إلى 2156.97 دولار.