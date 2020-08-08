سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8 أغسطس 2020.. تقلبات للجنيه بالأفق

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم السبت، في معظم ماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، لعطلة رسمية أسبوعية للقطاع المصرفي المصري.



وسجل سعر الدولار الأمريكي، بحسب آخر تحديث على شاشات التداول لدى البنك المركزي المصري، 15.90 جنيه للشراء 16.03 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار عند مستوى 15.93 جنيه للشراء و16.03 في ماكينات الصرف الآلي لدى 4 بنوك عاملة في مصر، هي بنك إتش اس بي سي HSBC، والبنك المصري الخليجي، بنك عودة، وبنك كريدي أجريكول.

وتوقع متعاملون في السوق المصرية ارتفاعا قويا في سعر الدولار خلال النصف الثاني من العام الجاري، نظرا للإقبال عليه بعد إعادة فتح قطاعات عديدة في الاقتصاد، أبرزها السياحة والضيافة مع تخفيف القيود على حركة السفر والسياحة والطيران.

وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس، ارتفاع قيمة احتياطي النقد الأجنبي بنحو 114 مليون دولار خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

وقال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني إن صافي احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 38.315 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران مقابل 38.201 مليار دولار بنهاية مايو/أيار الماضي.

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أقل سعر للدولار

سجل الدولار أقل سعر صرف في السوق المصرية لدى 4 بنوك عند مستوى 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية، المصرف المتحد، البنك العربي الأفريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، والبنك التجاري الدولي CIB.

أعلى سعر للدولار

وسجلت 4 بنوك عاملة في السوق المصرية أعلى سعر لصرف الدولار خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت، عند مستوى 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع، في بنوك البركة، الاستثمار العربي AIB، التعمير والإسكان، وبنك أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو والإسترليني

ارتفع سعر صرف اليورو الأوروبي في السوق المصرية لدى شركات الصرافة ليصل إلى 18.90 جنيه للشراء و19.11 جنيه للبيع، مقابل 18.82 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس.

وعن سعر الجنيه الإسترليني فارتفع أيضا مسجلا 20.93 جنيه للشراء و21.11 جنيه للبيع، مقابل 20.86 جنيه للشراء و21.10 جنيه للبيع عن إغلاق أمس الجمعة.

سعر الريال والدرهم والدينار

استقر سعر الريال السعودي في مستهل تعاملات اليوم السبت، عند مستوى 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

وحافظ الدرهم الإماراتي على مستواه في سوق الصرف المصرية، مسجلا 4.34 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

والدينار الكويتي جاء عند مستوى 52.08 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع.