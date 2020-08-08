انفجار بيروت.. وفاة زوجة السفير الهولندي متأثرة بجراحها.. والصحة اللبنانية تعلن فقدان 60 شخصاً

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية إن زوجة السفير الهولندي في لبنان قد توفيت اليوم، السبت، بعد إصابتها بجروح خطيرة في الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وسائل إعلامية، إن السيدة، هيدويج والتمانس موليير، (55 عاما) أصيبت جراء الانفجار عندما كانت تقف بجانب زوجها السفير جان والتمانس في غرفة المعيشة بمنزلهما في بيروت.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن هناك أكثر من 60 مفقوداً جراء الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الوزارة قولها إن "60 شخصاً في عداد المفقودين".

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وأمس الجمعة، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 154 فيما تجاوز عدد الجرحى 5 آلاف.

وتعد الحصيلة قابلة للارتفاع مع توسع أعمال البحث ورفع الأنقاض في موقع الانفجار.

يشار إلى أن انفجاراً مدمراً وقع مساء الثلاثاء الماضي، في منطقة ميناء بيروت، بالقرب من القاعدة البحرية اللبنانية، وتسبب في مقتل 154 شخصا على الأقل وإصابة 5000 آخرين وترك ما يصل إلى 250 ألفا بدون منازل صالحة للسكن، بالإضافة إلى عشرات المفقودين.

وبحسب السلطات المحلية، فإن الانفجار نتج عن حريق في مستودع كان يضم 2750 طناً من مادة "نترات الأمونيوم" التي سبق أن صادرتها الجمارك عام 2014، والتي كانت مخزنة هناك.

وأعلن محافظ مدينة بيروت في وقت سابق أن 300 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى بعد الانفجار، فيما أكدت الهيئة العليا للإغاثة أمس في تقدير أولي تضرر 8 آلاف وحدة سكنية في العاصمة.