رئيس المجلس الأوروبي في بيروت لساعات

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"الخليج 365" من بيروت: وصل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى بيروت على رأس وفد، وذلك "تأكيدًا على تضامن أوروبا مع الشعب اللبناني" وللقاء المسؤولين بعد الانفجار المدمر الذي هز بيروت الثلاثاء.

وغرد ميشال الجمعة: "في حالة صدمة وحزن، نقف إلى جانب كل الذين تضرروا بالانفجار وسنقدم المساعدات". وسيلتقي المسؤول البلجيكي الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء حسان دياب.

وأعلن الاتحاد الاوروبي الخميس صرف 33 مليون يورو لتمويل أول مساعدة عاجلة للبنان وإرسال موارد مادية منها سفينة مستشفى إيطالية لتقديم المساعدة لطواقم الاغاثة في بيروت بعد الانفجار العنيف الثلاثاء الذي أوقع أكثر من 150 قتيلًا.