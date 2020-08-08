اضبط واتساب ليحذف رسائلك تلقائيًا

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أطلق واتساب ميزة جديدة تتيح للمستخدم ضبط الرسائل لحذفها أو إخفائها تلقائيًا، خلال مدة معينة، للتخفيف من تراكم الرسائل غير المهمة.

"الخليج 365" من الرياض: تحديث جديد أطلقه تطبيق واتساب لمستخدمي نظامي التشغيل أندرويد وios، يسمى الرسائل ذاتية التدمير، على غرار تطبيقات المراسلة المنافسة الأخرى تيليغرام وسيغنال.

يجلب التحديث الأخير لمستخدمي الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب خاصية جديدة تسمى الرسائل ذاتية التدمير، بعد شهور من الإعلان عن بدء تطويرها، وفقا لمجلة "فلوربس".

تتيح الخاصية الجديدة لمستخدمي واتساب ضبط مؤقت للرسائل لحذف أي محادثة وإخفائها تلقائيًا خلال فترة زمنية محددة، على عكس الميزة الخاصة بتطبيق سيغنال والتي تسمح بضبط مؤقت للرسائل لتختفي تلقائيًا بعد المدة التي حددها المستخدم.

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ميزة واتساب تجلب خيارًا توقيتيًا واحدًا، يتيح حذف الرسائل المرسلة بعد أسبوع فقط.

تهدف خاصية واتساب الجديدة إلى منع تراكم الرسائل غير المهمة الخاصة بتطبيق واتساب، والتي تحتل مساحة تخزينية كبيرة في الهاتف. ستكون الخاصية الجديدة متاحة لمسؤولي الدردشات الجماعية فقط.

ويعد واتساب أحد أكثر تطبيقات التراسل انتشارا بين مستخدمي الجوال. أسسه في عام 2009 الأميركي بريان أكتون والأوكراني جان كوم (الرئيس التنفيذي أيضًا)، وكلاهما من الموظفين السابقين في موقع "ياهو"، ويقع مقره في سانتا كلارا بكاليفورنيا.