شروط وتفاصيل حساب التوفير من بنك مصر بعد إلغاء المصروفات الإدارية عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قرر بنك مصر إعفاء فتح حسابات التوفير للعملاء الجدد دون أي مصاريف إدارية وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، مع تحمل البنك مصروفات الدمغة اللازمة بداية من غدا الأحد ولمدة أسبوعين قادمين، تنتهي في 24 من الشهر الجاري وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الشباب العالمي لتحقيق الشمول المالي.

وقرر البنك إصدار بطاقة ميزة والكلاسيكية للخصم الفوري لكافة العملاء مجانًا دون احتساب أي مصاريف إدارية.

ويساهم قرار إلغاء المصاريف الإدارية والحد الأدنى لفتح الحساب في تحفيز العملاء على فتح حسابات توفير دون التقيد بالحد الأدنى لفتح الحساب بهدف تحقيق الشمول المالي.

ويستطيع أي عميل جديد فتح حساب توفير جديد دون التقيد بالحد الأدنى لفتح الحساب خلال فترة المبادرة أما بعد انتهاء، تطبق القواعد السابقة وهي 1500 جنيه الحد الأدنى لفتح الحساب للعملاء العاديين، و500 جنيه للشباب بحسب قواعد البنك المنصوص عليها.

وبداية من غدا سيتم فتح حساب التوفير دون التقيد بتسديد 55 جنيهًا مصاريف فتح الحساب شاملة رسوم الدمغة، وكذلك الإعفاء من مصاريف إصدار كارت دبت بقيمة 30 جنيهًا.

الأوراق المطلوبة لإصدار حساب التوفير:

صورة الرقم القومي.

تدوين الوظيفة على الرقم القومي، وفي حال عدم وجودها تقديم صورة إثبات دخل معتمدة من جهة العمل التي يعمل بها، أما في حال السيدات والفتيات والشباب غير العامل يلتزم بتقديم صورة مفردات الدخل من ولي أمرهم سواء الأم أو الأب أو الزوج بحسب قواعد البنوك.

وهذه هي تفاصيل حساب التوفير العادي للعملاء في بنك مصر:

سن العميل: من 21 عاما إلى أكثر.

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يقسم بنك مصر حساب التوفير إلى 5 شرائح تتدرج بينهم الفائدة حسب حجم كل شريحة، ودورية صرف العائد.

1 - الشريحة الأولى من 1500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه: يتراوح العائد بين 3.25% سنويا للعائد الشهري، و3.5% سنويا للعائد ربع السنوي، و3.625% سنويا للعائد نصف سنوي، و3.75% للعائد السنوي.

2 - الشريحة الثانية من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه: تتراوح بين 3.75% سنويا للعائد الشهري، و4% سنويا للعائد ربع السنوي، و4.125% سنويا للعائد نصف السنوي، و4.25% للعائد السنوي.

3 - الشريحة الثالثة من 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه: تتراوح الفائدة بين 4.25% سنويا للعائد الشهري، و4.5% سنويا للعائد ربع السنوي، و4.625% سنويا للعائد نصف السنوي، و4.75% للعائد السنوي.

4 - الشريحة الرابعة من 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه: تتراوح بين 4.75% سنويا للعائد الشهري، و5% سنويا للعائد ربع السنوي، و5.125% سنويا للعائد نصف السنوي، و5.25% سنويا للعائد السنوي.

5 - الشريحة الخامسة أكثر من 500 ألف جنيه: تتراوح بين 5.25% سنويا للعائد الشهري، و5.5% سنويا للعائد ربع السنوي، و5.625% سنويا للعائد نصف السنوي، و5.75% سنويا للعائد السنوي.

ثانيا- حساب التوفير للشباب:

سن العميل: من 16 عاما إلى 30 سنة فوق هذا السن يتحول للحساب العادي.

يتميز بارتفاع الفائدة المقدمة عليه على المبالغ الصغيرة، وكذلك بخفض الحد الأدنى لاحتساب العائد بهدف تحفيز الشباب على الإدخار.

من 500 جنيه إلى 20 ألف جنيه: تتراوح الفائدة بين 5.25% سنوي للعائد الشهري، و5.5% سنوي للعائد ربع سنوي، و5.625% سنوي للعائد نصف سنوي، و5.75% سنوي للعائد السنوي.

وأكثر من 20 ألف جنيه يتم احتسابه مثل حساب التوفير العادي.