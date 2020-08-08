وصول 78 ألف طن قمح وفحم لميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
سجل ميناء الإسكندرية، اليوم السبت، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والشاحنات، حيث تواجدت 67 سفينة تحمل بضائع وسلع إستراتيجية على الأرصفة والمخطافين الداخلي والخارجي.
وأشار رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إلى وصول سفينتين على متنهما 78 ألف طن قمح وفحم يجري تفريغهما ضمن 30 سفينة أخرى تحمل بضائع متنوعة.
وحول حركة الشاحنات، أوضح المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أنه جرى دخول وخروج 3 آلاف و534 شاحنة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من وإلى الميناء بيسر وأمان.
وفي سياق متصل، بلغ إجمالي البضائع الصادرة إلى الخارج 17 ألف طن، فضلا عن تداول 142 حاوية صادرة، و370 حاوية واردة.
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