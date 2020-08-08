تنسيق الجامعات 2020.. تعرف على توقعات الحدود الدنيا لتنسيق القطاعَين الطبي والهندسي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أظهرت الإحصائيات النهائية لنتيجة الثانوية العامة ارتفاع أعداد الطلاب الحاصلين على مجموع من 95% إلى 100% بنسبة 18.01%، بارتفاع يزيد 1% عن العام الماضي، وهو ما سينعكس على الحدود الدنيا لتنسيق الكليات في القطاعَين الطبي والهندسي.

وكشفت مصادر خاصة عن أن هناك توجهًا لزيادة أعداد المقبولين في كلية الطب بنسبة 10%، وفي نفس الوقت خفض أعداد المقبولين بكليات الصيدلة في إطار خطة المجلس على مدار 5 سنوات قادمة لتقليل أعداد المقبولين في القطاع الصيدلي إلى 6000 طالب من أصل 18 ألفاً يلتحقون بالقطاع سنويًّا.

وأوضحت المصادر أنه بدراسة المجموع التكراري للطلاب ومراجعته بأعداد المطلوبين في كل كلية يتضح مجموعة من المؤشرات قد تتغير قليلًا بواقع ارتفاع نصف درجة أو انخفاض نفس القدر؛ حيث من المتوقع أن يشهد الحد الأدني لكليات الطب زيادة عن العام الماضي بواقع نصف درجة أو درجة كاملة، حيث سجل العام الماضي 403,5، ومن المنتظر أن يسجل العام الحالي 404,5 بنسبة 98,65%؛ حيث المجموع التكراري للناجحين في الثانوية العامة قبل إضافة الحافز الرياضي؛ حيث سجل عدد الطلاب الحاصلين على مجموع درجات 404.5 وبالنسبة المئوية تكون 98.65% 12 ألفًا و342 طالبًا، وفي ظل رفع أعداد المقبولين في كليات الطب عن العام الماضي من 10 آلاف طالب إلى 11500 طالب، رجحت المصادر أن يكون الحد الأدني وفقًا لما تم نشره.

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أما كلية طب الأسنان وبمراجعة المجاميع التكرارية، فمن المنتظر أن يسجل الحد الأدنى لكلية طب الأسنان من 403,5 إلى 404، بنسبة 98,5 وبزيادة درجة واحدة عن العام الماضي.

وأوضحت المصادر أنه بمراجعة المجاميع التكرارية وأعداد المطلوبين فى كليات الصيدلة، فمن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة 402 درجة بنسبة 98%، أما بالنسبة إلى كليات العلاج الطبيعى، فأشارات المصادر المطلعة على المجاميع التكرارية وأعداد المطلوبين إلى أن الحد الأدنى سيترواح عند 401.5 درجة بنسبة 97.9% أو أقل نصف درجة، بحد أدنى 401 درجة وبنسبة 97.8%، كما أن كلية الطب البيطري التي سجلت العام الماضي 398 درجة بنسبة 97.07% من المتوقع أن تسجل كلية الطب البيطري للحد الأدنى عند 400 درجة بنسبة 97.56%.

ونوهت المصادر بأنه بالنسبة إلى طلاب العلمي رياضة سجل أكثر من 18 ألف طالب مجموعًا بأكثر من 385 درجة بنسبة 93.9%، وبالتالي قد يتوقف الحد الأدنى للقبول بالهندسة عند 385.5 درجة بنسبة 94% على غرار العام الماضي أو أقل من ذلك بنصف درجة فقط 385 درجة بنسبة 93.9%.