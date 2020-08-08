إرتفاع عدد الموقوفين في ملف إنفجار مرفأ بيروت

ذكرت قناة "LBCI" اللبنانية أنّ عدد الموقوفين بملف إنفجار​ ​مرفأ بيروت​ إرتفع إلى 19 ويجري في هذه الأثناء التحقيق مع المدير العام السابق للجمارك ​شفيق مرعي​. ولفتت إلى أنّ "​مفرقعات نارية​ كانت موجودة في العنبر رقم 12، حيث كانت هناك نيترات الأمونيوم في المرفأ".

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