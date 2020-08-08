نصر الله يدعو للوحدة وإجراء تحقيق شفاف في انفجار مرفأ بيروت

نفى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يوم الجمعة التصريحات ”المسبقة“ في لبنان بأن الجماعة المدعومة من إيران لديها أسلحة مخزنة في مرفأ بيروت ودعا إلى تحقيق عادل وشفاف في الانفجار.
وقال نصر الله في خطاب نقله التلفزيون إن الانفجار الضخم في مستودع المرفأ الذي وقع يوم الثلاثاء وهز العاصمة اللبنانية كان حدثا استثنائيا في تاريخ لبنان الحديث يتطلب وحدة داخلية وهدوءا، ولا ينبغي تسييسه.
وأشاد بالتضامن الذي أبدته دول العالم وقال إنه يتيح فرصة للبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية ومالية عميقة.
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