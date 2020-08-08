غداة انفجار في بيروت .. استقالة النائبة بولا يعقوبيان من مجلس النواب اللبناني

أعلنت النائبة بولا يعقوبيان استقالتها من مجلس النواب اللبناني، غداة انفجار في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح أكثر من 5 آلاف.
وتعد هذه الاستقالة هي الثانية لنائب في البرلمان اللبناني بعد انفجار بيروت، حيث أعلن النائب في كتلة
في وقت أكد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أن كتلته النيابية لن تستقيل من البرلمان، لكي لا تفسح المجال أمام سيطرة التيار الوطني الحر (حزب رئيس الجمهورية)وحزب الله على البرلمان.
من جهة أخرى، أشارت معلومات لصحيفة "النهار" اللبنانية إلى أن ثمة توجها لدى كتلة نواب الكتائب لإعلان استقالتهم من البرلمان عقب تشييع أمين عام حزب الكتائب الذي قضى إثر انفجار المرفأ.
وتتألف كتلة الكتائب من 3 نواب هم: سامي الجميل، رئيس حزب الكتائب، نديم الجميل نجل الرئيس اللبناني الراحل بشير الجميل، والياس حنكش.
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