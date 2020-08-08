قتلى وجرحى بهجوم استهدف قاعدة عسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو

أسفر انفجار قوي هز قاعدة عسكرية بالعاصمة مقديشو، اليوم السبت، عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 14 آخرين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول عسكري أن انفجارا هائلا هز قاعدةعسكرية في مقديشو بالقرب من ملعب رياضي، مرجحا أن يكون الهجوم الذي تعرضت له القاعدة تم باستخدام سيارة مفخخة.
وأوضحت الشرطة الصومالية أن المهاجم فجر المتفجرات عند بوابة دخول المطعم بعدما أوقفه حارس أمن المطعم.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير، إلا أنه يُشتبه في تورط حركة الشباب الصومالية المتطرفة في الهجوم لتاريخها في استهداف قوات الأمن الصومالية.
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