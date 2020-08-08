كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نقلتها الاتحاد للطيران.. الإمارات تقدم 16 طنا مساعدات إلى لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، 16 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

وبحسب وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، تم نقل المساعدات على متن طائرة الاتحاد للطيران من نوع بوينج دريملاينر787 في 6 أغسطس وذلك في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في لبنان بداية هذا الأسبوع.

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،وقد دعمت الاتحاد للطيران، على مدار الأشهر الماضية، برنامج دولة الإمارات العربية المتحدة لنقل المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليون من العاملين في القطاع الطبي حول العالم وذلك بنقل معدات الحماية الشخصية(PPE) والمساعدات الطبية والغذائية لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا.