كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا تستعد لاطلاق مؤتمر باريس لدعم لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنظيم مؤتمر دولي لتقديم الدعم للبنان، يوم الأحد، بعد انفجار بيروت الدامي، وفقا لما اوردته وكالة "اسوشيتد برس".

وقال مكتب ماكرون، إن مؤتمر الفيديو، المقرر عقده يوم الأحد الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، ستشترك في استضافته فرنسا والأمم المتحدة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه سيشارك في المؤتمر الذي سيضم أيضًا قادة دوليين آخرين.

ووعد ماكرون، الذي سار في شوارع بيروت المدمرة خلال زيارة للبنان يوم الخميس، بأن المساعدات لن تذهب إلى "أيدي الفاسدين" ولكن للمنظمات غير الحكومية والسكان المدنيين. وقد كان الرئيس الفرنسي أول زعيم أجنبي يزوره في أعقاب الانفجار المدمر، حيث كانت فرنسا القوة الاستعمارية السابقة في لبنان.

وقد بدأ مسؤولون كبار من الشرق الأوسط وأوروبا الوصول إلى لبنان تعبيرا عن تضامنهم مع البلد الصغير الذي عانى من انفجار مميت هذا الأسبوع تسبب في أضرار واسعة النطاق بالعاصمة بيروت.

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وكان أول من وصل يوم السبت هو أحمد أبو الغيط رئيس جامعة الدول العربية التي تضم 22 عضوا وكذلك نائب الرئيس ووزير الخارجية التركي.

وتأتي الزيارات في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاحتجاجات كبيرة مناهضة للحكومة وسط غضب شعبي ضد النخبة السياسية في لبنان.

يُلقى باللوم على الطبقة الحاكمة في البلاد، المكونة في الغالب من قادة سابقين في حقبة الحرب الأهلية، في انتشار الفساد وعدم الكفاءة وسوء الإدارة الذي ساهم في انفجار يوم الثلاثاء، والذي قتل فيه 154 شخصًا، وأصيب أكثر من 5000 بجروح، وأكبر ميناء في البلاد والمناطق المجاورة. لقد تم تدميره.

نتج عن الانفجار المدمر آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في الميناء الذي اشتعل على ما يبدو بسبب حريق.

