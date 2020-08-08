كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "فوكس نيوز" تكشف تورط سفير قطر ببلجيكا في تسهيل صفقات سلاح لحزب الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن سفير قطر لدى بلجيكا والناتو متورط بتسهيل صفقات سلاح لحزب الله ‎.

ووفقًا للقناة الأمريكية، مولت مؤسسات قطرية، تسليح حزب الله تحت غطاء برامج غذاء ودواء، ومؤسستان قطريتان لـ "الأعمال الخيرية" مولتا صفقات سلاح لحزب الله.

وأشارت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إلى أن حزب الله مسئول عن انفجار مرفأ بيروت الأليم الذي هز لبنان، يوم الثلاثاء الماضي.

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وشهدت العاصمة بيروت حريقًا ضخمًا، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 113 شهيدًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.