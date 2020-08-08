كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر انفجار سيارة مفخخة خارج قاعدة عسكرية بالصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بانفجار سيارة مفخخة خارج قاعدة عسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو.

وفي وقت سابق، وقع انفجار ضخم، وسط العاصمة الصومالية مقديشو على مقربة من سفارة قطر، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

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وكشفت وسائل الإعلام الصومالية، أن الانفجار وقع في محيط المقر الرئاسي السابق قرب المفرق KM-4 الذي تقع فيه السفارة القطرية، مشيرا إلى أن التقارير الأولية تتحدث عن عبوة ناسفة مزروعة في الشارع استهدفت رتلا عسكريا كان يقل جنودا.

وذكر موقع Garowe الإخباري المحلي، أن الانفجار اودى بحياة اثنين من عناصر الأمن وإصابة مدنيين أو ثلاثة، وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر سيارة شرطية تضررت جراء الحادث.