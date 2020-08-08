كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تقترب من تسجيل 5 ملايين إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم تشخيص ما لا يقل عن 4941.755 حالة إصابة بـ Covid-19 في الولايات المتحدة منذ بدء الوباء، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

تظهر بيانات الجامعة أنه تم تحديد 58173 حالة إصابة أخرى بالفيروس يوم الجمعة. بالمعدل الحالي، يمكن للولايات المتحدة تجاوز عتبة 5 ملايين حالة يوم الأحد أو الاثنين.

كما تم تسجيل 1243 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالفيروس يوم الجمعة. وقد توفي ما لا يقل عن 161347 شخصًا حتى الآن في الولايات المتحدة من Covid-19.

وتشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى، بالإضافة إلى حالات تمت إعادتها إلى الوطن.

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وعلي صعيد اخر، قالت السلطات الألمانية إنه تم تحديد 1122 مريضًا جديدًا بفيروس كورونا، يوم الجمعة، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي يتم فيه تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بالفيروس.

وقد توفي 12 شخصًا آخر يوم الجمعة، ليرتفع عدد القتلى على مستوى البلاد إلى 9195، وفقًا لمركز مكافحة الأمراض في ألمانيا، معهد روبرت كوخ.

استجابت ألمانيا لارتفاع عدد الإصابات بدعوة من الحكومة للناس بالالتزام الصارم بتدابير السلامة ضد الأوبئة، وبتوسيع هائل في الاختبارات. واعتبارًا من اليوم السبت، يجب على أي شخص يدخل ألمانيا من دولة عالية الخطورة إجراء اختبار PCR إلزامي عند الوصول.

