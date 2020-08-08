كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ألمانيا تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات الألمانية، إنه تم تحديد 1122 مريضًا جديدًا بفيروس كورونا، يوم الجمعة، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي يتم فيه تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بالفيروس.

وقد توفي 12 شخصًا آخر يوم الجمعة، ليرتفع عدد القتلى على مستوى البلاد إلى 9195، وفقًا لمركز مكافحة الأمراض في ألمانيا، معهد روبرت كوخ.

استجابت ألمانيا لارتفاع عدد الإصابات بدعوة من الحكومة للناس بالالتزام الصارم بتدابير السلامة ضد الأوبئة، وبتوسيع هائل في الاختبارات. واعتبارًا من اليوم السبت، يجب على أي شخص يدخل ألمانيا من دولة عالية الخطورة إجراء اختبار PCR إلزامي عند الوصول.

كانت ألمانيا تجاوزت يوم الخميس حاجز الألف إصابة لأول مرة منذ 9 مايو الماضي، بتسجيل 1045 حالة، والذي أخذ بعد ذلك في التراجع، ثم عاود الارتفاع مجددا منذ نهاية يوليو. وكان أعلى عدد إصابات يومية سجلته ألمانيا في مطلع أبريل الماضي، حيث تجاوز 6 آلاف إصابة.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم 9195 حالة، وبلغ عدد المتعافين 196 ألفا

