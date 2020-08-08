سوق الصرف في المغرب بداية غشت.. الدرهم شبه مستقر أمام الأورو

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر أمام الأورو، وتحسن بنسبة 0,83 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة ما بين 30 يوليوز المنصرم و5 غشت الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في آخر مذكرة له حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي مناقصة في سوق الصرف، مضيفا أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت إلى غاية 29 يوليوز المنصرم ما مجموعه 292,4 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0,2 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع نسبته 24,2 في المائة على أساس سنوي.

وتابع بنك المغرب أنه ضخ 118,2 مليار درهم، منها 39,2 مليار على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و44 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و31,8 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، و3 ملايير درهم برسم عمليات مبادلة للصرف.

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وفي ما يتعلق بسوق ما بين البنوك، سجل البنك المركزي أن حجم التداول اليومي بلغ 7,1 مليار درهم، واستقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة عند نسبة 1,5 في المائة في المتوسط، مبرزا أنه ضخ مبلغ 45,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 5 غشت الجاري (تاريخ الاستحقاق 6 غشت).

وعلى مستوى سوق البورصة، أشارت المذكرة إلى أن مؤشر “مازي” انخفض بنسبة 0,5 في المائة، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية السنة إلى 16,4 في المائة، موضحة أن هذا التطور يعكس، على وجه الخصوص، تراجع المؤشرات القطاعية لـ”الاتصالات” بنسبة 3,1 في المائة، و”البنوك” بنسبة 0,6 في المائة، فيما ارتفع مؤشرا قطاعا “البناء ومواد البناء” و”الصناعة الغذائية” بنسبة 2,2 في المائة و1,7 في المائة على التوالي.

وأشار البنك إلى أن الحجم الاجماي للمبادلات بلغ 97,9 مليون درهم بعد 429,4 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 32,6 مليون درهم مقابل 85,7 مليون درهم قبل أسبوع .