الامارات.. «إسعاد» تكرم متطوعي خط الدفاع الأول من المركز الصحي

السبت 8 أغسطس 2020

كرّمت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، أبطال خط الدفاع الأول في المركز الصحي لشرطة دبي، تقديراً لتطوعهم خلال جائحة كورونا كوفيد-19، وجهودهم المبذولة للتصدي للأزمة العالمية.



استقبل الوفد الزائر المقدم الدكتور بدر سلطان بن قبا، مدير المركز الصحي لشرطة دبي، والدكتورة عائشة الزعابي، المدير التنفيذي للمركز، وبدرية حسين شرف، رئيس قسم التمريض بالوكالة، فيما مثّل وفد إسعاد، النقيب خليل إبراهيم، ووحيدة عبد القادر، وهناء تيسير، ووحيدة البلوشي.

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وقدم الوفد شكره إلى كل المتطوعين من أطباء وممرضين وجميع المعنيين بالرعاية الصحية في المركز، نظير تطوعهم وعملهم الدؤوب خلال الأزمة، وتضحياتهم للمساهمة في مجابهة الفيروس والحد من انتشاره، غير عابئين باحتمالية تعرضهم للإصابة، وهو ما يعكس ولاءهم وشعورهم بالمسؤولية والالتزام اتجاه المجتمع والوطن.

وكرّم الوفد المتطوعين، مقدمين لهم هدايا عينية، ومتمنين لهم دوام الصحة والعافية والنجاح في مهامهم المهنية والإنسانية.