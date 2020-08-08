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الأمم المتحدة تدعم لبنان بـ9 ملايين دولار

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعم لبنان بـ9 ملايين دولار والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020

أعلنت الأمم المتحدة عزم منسقها للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك توفير تمويل إضافي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ من أجل تغطية تكاليف تلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات الملحة للبنان.

 

ويشمل ذلك مواد الإسعاف للمصابين من حادث انفجار مرفأ بيروت، وأيضاً توفير أجهزة تنفس والإمدادات الطبية وأدوية وغيرها من المستلزمات الملحة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

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وفي بيان أصدرته المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية، نجاة رشدي، أعلنت أنه تم تخصيص مبلغ تسعة ملايين دولار من الصندوق الإنساني للبنان، بهدف تلبية الاحتياجات الفورية والمساعدة على تعزيز قدرة المستشفيات المحلية على استيعاب ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

 

وشددت رشدي عبر بيانها على أن الأزمة في لبنان تتطلب دعماً دولياً من جميع الأطراف، وذلك من أجل تجاوز آثارها المدمرة على اللبنانيين والبلاد بشكل عام.

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