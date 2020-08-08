"الصحة العالمية" تطلب 15 مليون دولار للاحتياجات الطارئة في لبنان

السبت 8 أغسطس 2020

وجهت منظمة الصحة العالمية نداء لجمع 15 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الصحية الطارئة في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت الذي هز البلاد وسط أزمة اقتصادية ومع تزايد الإصابات بفيروس كورونا.



وقال مكتب المنظمة الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، في بيان إن الانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 وإصابة ما يزيد على 5000، دمر أيضاً 17 حاوية بها إمدادات طبية لمنظمة الصحة بما في ذلك معدات للوقاية الشخصية.

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وأضاف أن 5 مستشفيات في المنطقة المتضررة من الانفجار الذي وقع الثلاثاء إما أصبحت غير عاملة أو تعمل بطاقة جزئية، فيما تشير التقارير الأولية إلى أن الكثير من المراكز الصحية ومرافق الرعاية الأولية لحقت بها أضرار أو لم تعد تعمل.

وقالت إيمان الشنقيطي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان، إن ما يصل إلى 300 ألف شخص نزحوا من ديارهم ويحتاجون إلى الطعام والمأوى، فيما زادت المخاوف من تسريع وتيرة انتشار مرض "كوفيد-19" وتفشي أمراض أخرى.

وأوضحت المنظمة أنها تضع خططاً مع الجامعة الأمريكية في بيروت لإجراء تقييم بيئي لتأثير الأبخرة الناتجة عن انفجار مادة نترات الأمونيوم.