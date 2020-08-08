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شكرا لقرائتكم خبر عن هلال الإمارات يسير قافلة لمتضرري سيول في التحيتا والان مع التفاصيل
السبت 8 أغسطس 2020
لبت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي نداء الاستغاثة الذي أطلقه النازحون، بتسييرها قافلة مساعدات غذائية وايوائية للنازحين المتضررين من السيول والأمطار التي تعرض لها مخيم الحيمة بمديرية التحيتا ومخيمات النازحين في الخوخة جنوب الحديدة.
وقامت الهيئة بتوزيع المساعدات الغذائية والايوائية صباح السبت، على مئات النازحين المتضررين الذين جرفت السيول مخيماتهم واتلفت ممتلكاتهم وشردتهم إلى العراء.
وعبر النازحون المتضررون عن شكرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، التي خففت من معاناتهم جراء الظروف الصعبة التي يعيشونها بسبب الأضرار التي تعرضوا لها جراء السيول والأمطار الغزيرة.
وتأتي هذه الاستجابة العاجلة من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إطار الأعمال الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، للنازحين والسكان في محافظة الحديدة والساحل الغربي للتخفيف من معاناتهم جراء الظروف الصعبة التي يعيشونها.
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