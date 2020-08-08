شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الهندية والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول بارز في الهيئة العامة للطيران المدني بالهند اليوم إنه جرى انتشال الصندوقين الأسودين، مسجل بيانات الرحلة ومسجل الصوت في قمرة القيادة، لطائرة ركاب هندية تحطمت أمس.

وكانت طائرة شركة إير إنديا إكسبريس تقل هنودا عائدين إلى ديارهم بعدما تقطعت بهم السبل في دبي مع حظر السفر بسبب فيروس كورونا، وتجاوزت مدرج مطار كاليكوت الدولي خلال أمطار غزيرة قرب مدينة كوزيكود.