شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار يهز قاعدة عسكرية في مقديشو والان نبدء بالتفاصيل

وقع انفجار قوي هز قاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية مقديشو قرب ملعب رياضي اليوم، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة 14 شخص.

وأوضح الرائد في الجيش الصومالي عبد الله محمد، في تصريح لوكالة "رويترز" أن التفجير كان بسيارة ملغومة في الأغلب، ومازلنا نعمل على نقل الضحايا.