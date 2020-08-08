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انفجار يهز قاعدة عسكرية في مقديشو

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وقع انفجار قوي هز قاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية مقديشو قرب ملعب رياضي اليوم، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة 14 شخص.

وأوضح الرائد في الجيش الصومالي عبد الله محمد، في تصريح لوكالة "رويترز" أن التفجير كان بسيارة ملغومة في الأغلب، ومازلنا نعمل على نقل الضحايا.

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