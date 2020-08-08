شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. إجراء فحص كورونا للعائدين من مناطق خطرة والان نبدء بالتفاصيل

سيتعين على العائدين من مناطق يرتفع بها خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" الخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس لدى عودتهم إلى ألمانيا، اعتبارا من اليوم السبت.

ومن لم يثبت سلبية اختباره قبيل عودته إلى البلاد، سيتعين عليه الخضوع للاختبار عقب العودة، مجانا وفي غضون ثلاثة أيام من الوصول، بحسب مرسوم لوزير الصحة الألماني ينس شبان.

ويمكن إجراء الاختبارات مباشرة في المطارات، وأيضا في مراكز الاختبارات أو العيادات في المدن.