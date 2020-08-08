روسيا تسجل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم الأسبوع المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت روسيا، الجمعة، أن لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي طوره مركز "غماليا"، سيتم تسجيله بحلول 12 أغسطس الجاري.



وقال أوليغ غريدنيف نائب وزير الصحة الروسي في تصريحات له: "العمل جار حاليا على إعداد كميات كبيرة من اللقاح".

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وأشار إلى أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضاً للمرض من العاملين في المجال الطبي وكبار السن أولاً.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه روسيا ارتفاعاً طفيفاً في عدد الوفيات بتسجيل 119 حالة جديدة خلال يوم واحد، مقارنة بيوم أمس 116 حالة، ليبلغ العدد الإجمالي 14725 حالة وفاة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي انخفاض عدد الإصابات الجديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بتسجيلها 5241 إصابة، مقارنة بـ 5267 في اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 845443 إصابة.

وبلغ عدد الفحوص المختبرية التي أجريت في روسيا منذ بداية الجائحة لتشخيص الإصابات بـ "كوفيد-19" عتبة الـ30 مليوناً، نفذ 321 ألفاً منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 246 ألف شخص في البلاد تحت الرقابة الصحية.