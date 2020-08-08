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وفاة زوجة سفير هولندا في لبنان جراء انفجار بيروت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

وفاة زوجة سفير هولندا في لبنان جراء انفجار بيروت

متابعات_ الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الهولندية إن زوجة السفير الهولندي في لبنان توفيت اليوم السبت متأثرة بإصابات خطيرة لحقت بها في الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء.

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وأضافت الوزارة أن زوجة السفير أصيبت في الانفجار لدى وقوفها بجوار زوجها في غرفة المعيشة في منزلهما في بيروت.

 

وتسبب الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء في إلحاق أضرار جسيمة بالسفارة الهولندية وإصابة أربعة أشخاص آخرين على صلة بالسفارة.

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