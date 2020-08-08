شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تسجل 1122 إصابة جديدة و12 وفاة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم "السبت" ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1122 إلى 215336 حالة.



وذكرت البيانات أن عدد الوفيات زاد بواقع 12 حالة إلى 9195.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تسجل 1122 إصابة جديدة و12 وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.