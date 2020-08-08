الرئيس الأمريكي يعلن المشاركة في مؤتمر دولي لدعم لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،المشاركة في مؤتمر دولي مع زعماء دول اخرى ، لدعم لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 154 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من خمسة آلاف وتشريد 300 اسرة وتدمير أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية.



جاء ذلك بعد أن أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالاً هاتفياً ،أمس الجمعة، مع الرئيس اللبناني ميشال عون واتفقا على عقد مؤتمر عبر الفيديو الأحد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سبق ودعا إلى هذا المؤتمر.

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وقال ترامب في تغريدة له عبر تويتر" تحدث مع الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيشارك أيضا في الاتصال"..مؤكداً ان الجميع يريد المساعدة.

وأضاف "سنجري مؤتمراً عبر الهاتف يوم الأحد مع الرئيس ماكرون ورئيس لبنان وغيره من الرؤساء من مختلف أنحاء العالم،وابلغت عون بأن ثلاث طائرات كبيرة في طريقها إلى لبنان محملة بإمدادات وفرق طبية".

وتجري الأجهزة القضائية اللبنانية تحقيقاً في الانفجار الذي قالت السلطات إنه ناجم عن تخزين كمية ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت منذ ست سنوات.