الصين تنتقد العقوبات الأميركية على هونغ كونغ: وحشية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





وصفت الصين العقوبات الأميركية على هونغ كونغ بأنها وحشية وغير منطقية، متهمة الأميركيين بدعم أشخاص مناهضين للصين وبزرع الفوضى في هونغ كونغ.

هونغ كونغ: وصف مكتب تمثيل الحكومة الصينية في هونغ كونغ السبت بـ "الوحشية وغير منطقية" العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من قادة المنطقة. وقال المكتب في بيان إن هذه العقوبات "تكشف النوايا الخبيثة للسياسيين الأميركيين بدعم أشخاص مناهضين للصين وبزرع الفوضى في هونغ كونغ".

كانت الولايات المتحدة قد فرضت الجمعة عقوبات على كاري لام، رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، وعشرة مسؤولين آخرين في المنطقة، في إطار تعزيز ضغوطها على بكين. وتقضي هذه العقوبات بتجميد أي أصول في الولايات المتحدة لهؤلاء المسؤولين.

قال إدوارد يان، الأمين العام للتجارة في هونغ كونغ، السبت إن العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولي هونغ كونغ "وحشية وغير منطقية"، محذرًا من تأثيرات محتملة لذلك على المصالح التجارية الأميركية في مركز الأعمال العالمي.

وقال بيان للصحافيين: "هذا النوع من العقوبات، إذا كان يستهدف مسؤولين أو زعماء في بلد آخر، هو إجراء وحشي وغير متناسب وغير منطقي، وإذا طبقت واشنطن بشكل أحادي هذا النوع من الأفعال غير المنطقية، فسيكون لها في نهاية المطاف تأثير على الشركات الأميركية".

Advertisements

وتتهم واشنطن هؤلاء الشخصيات بأنهم "مسؤولون بشكل مباشر عن تنفيذ سياسات بكين في قمع الحريات والعملية الديموقراطية".

وبين الذين فرضت واشنطن عليهم عقوبات رئيس مكتب الارتباط في المنطقة لو هوينينغ الذي رحب بإدراجه على اللائحة السوداء، مؤكدا في بيان مقتضب "فعلت ما يجب أن أفعله من أجل البلاد وهونغ كونغ". وأضاف "ليس لدي سنت واحد من الأصول الأجنبية".

وفرضت واشنطن هذه العقوبات بعد تبني الصين في يونيو الماضي قانونا للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة، يقول معارضوه أنه سيؤدي إلى تراجع غير مسبوق في الحريات منذ إعادة هونغ كونغ إلى الصين في 1997.

ويأتي هذا التصعيد الأميركي بالتزامن مع فرض واشنطن إجراءات قاسية على درتي القطاع الرقمي الصيني "تيك توك" و"ويتشات" اللتين أجبرتهما إدارة الرئيس دونالد ترامب على إنهاء جميع العمليات في الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن "إجراءات اليوم (العقوبات) تشكل رسالة واضحة تفيد أن أفعال سلطات هونغ كونغ غير مقبولة".