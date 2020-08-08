العثماني يرحب بمقترحات خبراء لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لـ”كورونا”

عقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مساء أمس الجمعة، لقاء دراسيا مع مجموعة من الاقتصاديين والخبراء المغاربة، للتداول وتبادل الرأي، لاسيما بخصوص الأولويات والمقترحات لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا التي يعرفها العالم.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن العثماني، توقف في كلمته الافتتاحية، عند الظروف التي تمر بها بلادنا، وبالتوجيهات الملكية التي وردت في خطاب جلالة الملك، بمناسبة عيد العرش المجيد، والذي ذكر فيه بالصعوبات الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلادنا، ولكن في الوقت نفسه بالفرص التي يجب استثمارها.
وفُسِحَ المجال للخبراء المغاربة، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، لتقديم تصوراتهم حول الأولويات والإجراءات والخيارات التي يقترحونها لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن رئيس الحكومة، شكر في ختام هذا اللقاء الدراسي، كافة الحاضرين على غيرتهم الوطنية وعلى مساهماتهم، وعبر عن ترحيبه بكافة اقتراحاتهم، وأنه سيوليها العناية اللائقة، مذكرًا أن الحكومة ملتزمة بالإنصات والانفتاح على جميع الكفاءات والطاقات الوطنية لخدمة الوطن والمواطنين.
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