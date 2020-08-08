طقس السبت.. تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نوعا ما بالسهول الداخلية، والمنطقة الشرقية، والجنوب-الشرقي، وبداخل الأقاليم الجنوبية.

ومن المنتظر تشكل سحب منخفضة كثيفة قد تعطي قطرات مطرية جد خفيفة بسواحل المحيط الأطلسي الواقعة ما بين تزنيت و طرفاية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة أخرى مصحوبة بكتل ضبابية ستهم خلال الصباح والليل، السواحل وسهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية.

كما سيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات رعدية بمرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي، والريف، وهضاب الفوسفاط والهضاب العليا، في حين ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح من القطاع الشمالي معتدلة إلى قوية نوعا ما بالجنوب وبالمنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة شمالية-غربية بالشمال، وشرقية بمنطقة طنجة ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق، وذلك مع هبوب رياح رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية.

Advertisements

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و31 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي، وما بين 22 و26 درجة بالسايس وبالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسهول الواقعة غرب الأطلس، وما بين 16 و22 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 40 و45 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 37 و41 درجة بجهات غرب الأطلس والسايس، والريف، والمنطقة الشرقية وداخل سوس، وما بين 32 و37 درجة بسهول المحيط الأطلسي، وما بين 24 و31 درجة بالأطلس والسواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا ما بين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وبباقي السواحل.