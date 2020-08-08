ماذا قال زيدان بعد الإقصاء من دوري الأبطال؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، شكر لاعبيه رغم الخسارة أمام مانشستر سيتي بالنتيجة 1-2، والخروج من الدور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "حين تخسر لا يمكنك أن تكون سعيدًا، لكن علينا أن نفخر بما فعلناه ونهنئ خصمنا، حيث لعب بشكل جيد للغاية.. ولا يجب البحث عن أعذار فنحن خسرنا المباراتين".

وأضاف "أنا فخور جدًا بالفريق، لقد فعلنا كل شيء على أرض الملعب، لكن في بعض الأحيان هذا لا ينجح.. عانينا في أول 20 دقيقة، ثم لعبنا بشكل جيد، وفي الشوط الثاني كنا أفضل حتى سجلوا الهدف الثاني".

وعن عدم مشاركة فينيسيوس، أجاب "يمكن للجميع أن يكون لهم رأي، وأنا المدرب وفي النهاية القرار بيدي.. يوجد لاعبون يشاركون وآخرون لا، وهو كان ضمن الآخرين".

وتابع "لم ننه الموسم بنتيجة جيدة، لكنه كان جيدًا جدًا في كل شيء، ويجب أن نكون سُعداءً جدًا بما فعلناه".

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وحول مستقبله، قال زيدان "سنرى ما سيحدث الموسم المقبل، والآن حان وقت الراحة.. وأنا هنا، فأنا مدرب ريال مدريد حتى يحدث شيء ما، ولا يجب عليكم التفكير في أي شيء، فأنا المدرب ولا شيء آخر".

وأردف "هازارد؟ لقد شارك وكان في حالة جيدة".

وواصل المدرب الفرنسي "حين نخسر يكون هناك شيء ما مفقود، كانت لدينا فرصة لتغيير موقفنا، لكننا لم نستطع، ولن نبحث عن أعذار.. وأشكر اللاعبين".

واختتم "فاران؟ لقد تحدثنا، ولا أحد يمكنه أن يكون سعيدًا بما حدث.. يجب أن تتقبل الأشياء التي تحدث في كرة القدم، وتهنئ المنافس".