شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 476 إصابة من مرض كورونا المستجد في الكويت والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة الكويتية ،اليوم السبت، شفاء 476 إصابة من مرض كورونا المستجد ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض الى 62806 حالات.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) "تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن"

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