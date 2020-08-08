شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 1122 إصابة جديدة و12 وفاة بكورونا والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020 أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم "السبت" ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1122 إلى 215336 حالة.

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